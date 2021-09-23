Создатели нового сезона шоу "Голос країни" решили поинтриговать своих зрителей

Украинская певица Тина Кароль после долгих лет работы в шоу, заявила о своем уходе, пишет Politeka.net.

В новом сезоне, премьера которого назначена на 23 января 2022 года, место популярной певицы займет не менее известная - Юлия Санина из группы "The Hardkiss".

В Сети продолжают интриговать зрителей. На новом фотов Инстаграм официальной группы "Голос країни" появилось фото пустых кресел.

"Агенты голоса, вы на связи? 😉

Какие украиноязычные песни вы хотели бы услышать в 12-м сезоне «Голоса страны»?

Пишите свои пожелания в комментариях, чтобы услышать любимую песню на сцене главного вокального шоу страны 👇", - написали авторы публикации.

Публикация собрала более 6000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали песни, которые хотели бы услышать, и много из них было из творчества Тины Кароль.

"Больше TheHardkiss ❤️", "Зірочка Тина Кароль", ""Закрили твої очі" Тины Кароль", "Ніжно - Тина Кароль", "Тіна Кароль та Kazka - Зіронька", "Невiрний, Тина Кароль та Никита Ломакин",

"Люди ми тільки тоді" Бумбокс", ""Скрябін" ❤️❤️❤️ мам", - написали пользователи сети.

Напомним, ведущий "Голосу країни" признался, за кого болеет

Как сообщала Politeka, судья "Голосу країни" решился на экстремальный поступок с длинноволосой красоткой

Также Politeka писала, что судья "Голосу країни" впечатлил развлечениями с другом на камеру