Сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко, Архип, показал себя в новом образе

Сын артистов любит удивлять разными способами, используя для этого соцсети, передает Politeka.net.

Известно, что сейчас парень активно занимается творчеством, он уже записал несколько песен. Также сын Королевой устраивает различные съемки.

В этот раз Архип опубликовал в Инстаграм кадры новой фотосессии. Парень выбрал белую рубашку, черный костюм, и добавил образу "молодежности" надев кеды и стильные очки.

"Хочу познакомить вас с моим знакомым, агент 69 к вашим услугам😁 Приятно познакомиться😜", - написал сын Королевой и Тарзана.

За час публикация собрала сотни лайков и много комментариев:

"Супер🔥🔥🔥", "Как вам не стыдно. Ваша мать выдала сына своей подруги косметолога за свою дочь. И вы вместе с родителями участвуете в этом позоре. Мерзкая ваша семейка. Не даете о себе забыть. Сбитые лётчики не могут смириться что они старперы", "Супер, тебе идет 🔥", "Агент 69 звучит двусмысленно;)", "Архип, ты - красавчик👍❤ Я - поклонница твоей мамы, поэтому знала тебя еще до твоего рождения😍 Как быстро летит время😮 Удачи во всем❤️".

Отметим, недавно Наташа Королева призналась, что она якобы подарила другу на день рождения свои яйцеклетки, а позже суррогатная мать выносила ему дочь.

Напомним, что у Тарзана сдали нервы из-за тайной дочери Наташи Королевой, кадры

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