Дочь Оли Поляковой Маша показала себя, удивив происходящим на фоне

Как пишет Politeka.net, Маша решила пойти по стопам своей мамы Оли Поляковой, став певицей. Красотка создала новую группу, которую назвала "Швы". Коллектив решил пойти в панк-рок, не стесняясь использовать в своих текстах нецензурные слова. Не забывает красотка и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На видео Маша изначально практически не было видно. Красотка стояла в темноте на фоне молний. После этого свет появился и Полякова хвасталась ярким мейкапом. В ролике играла песня "Нервы" от одноименной рок-группы.

"Мне просто нравится это видео", - написала Маша.

Фанаты посмотрели более 2 тысяч раз видео и написали комментарии:

"Круто", "Ладно", "И мне тоже это видео в кайф", "Обожаю это видео, ты тут такая обалденная", "Мне тоже".

Напомним, Оля Полякова потроллила Катю Осадчую и вывела Дантеса на "чистую воду"

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