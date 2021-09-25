Отечественный красавчик-хореограф Евгений Кот, новый судья проекта "Україна має талант", показал, как сходил в магазин

Как пишет Politeka.net, Евгений Кот стал триумфатором "Танців з зірками" несколько лет назад. В новом сезоне "Україна має талант" красавчик стал одним из судей вместе со звездным телеведущим Сергеем Притулой и партнершей по "Танцях", а также "Холостячкой" Ксенией Мишиной. Не забывает Евгений и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых фото, которые красавчик опубликовал в социальной сети, Евгений был в рубашке и штанах. Хореограф сел на полку, где лежали свежие овощи. Рядом с Евгением можно увидеть корзину с продуктами.

"Ходили за продуктами", - написал красавчик.

Пользователи поставили 3 тысячи лайков, включая Мишель Андраде, а также написали комментарии:

"Вау !!! Женя ты невероятный на этом фото", " Ой, Женя! Вы бы отошли от полок со свежими овощами! А то они превратятся в свежеприготовленные!!", "Здесь похож на Патрика Суэйзи", "Здоровье прежде всего! В здоровом теле здоровый дух !!!".

Напомним, звезда "Україна має талант" Евгений Кот показал близость со своей женой

А еще Politeka сообщала, что Евгений Кот и Ксения Мишина сорвались на крик из-за необычной участницы "Україна має талант"

Также Politeka писала, что звезда "Україна має талант" Женя Кот необычным поступком довел до крика свою бабушку



