Певица Мишель Андраде, ведущая шоу "Орел и Решка", показала себя в новом образе
Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде является популярной украинской певицей. В новом сезоне "Орла и Решки" исполнительница стала ведущей проекта. Певица сейчас находится на съемках, но на днях сломала руку. Мишель сейчас ходит в гипсе, но решила не останавливать съемки, проекта. В новых сторис Инстаграм артистка рассказала, что сейчас происходит и когда она вернется домой.
На фото Андраде показалась в спортивном костюме. Как можно понять, снимок был архивным.
"Сегодня крайний съемочный день в этом пуле. А завтра домой. Я очень соскучилась за Киевом, за своим режимом", - написала Мишель.
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На втором фото Андраде уже была в топике, а рубашку спустила с плеча. Мишель была с четырьмя косичками, которые сделала для образа.
"Наконец-то попасть на студию", - подписала мечтательно фото Мишель, думая о возвращении в Украину.
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