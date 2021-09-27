Главная героиня второго сезона реалити-шоу "Холостячка" певица Злата Огневич написала откровенный пост

Как пишет Politeka.net, второй сезон романтического реалити-шоу "Холостячка" со Златой Огневич стартовал 17 сентября на телеканале "СТБ". В своем Instagram певица, за благосклонность которой пришли побороться 25 мужчин, активно делится с поклонниками своими впечатлениями и рассказывает о свидания, которые ей устраивают участники.

На этот раз Огневич рассказала о свидании с Андреем Хветкевичем. Певица и 38-летний фридайвер мирового класса отправились на романтическую фотосессию под водой. Злата поделилась кадрами, где она в нежном легком платье позирует под водой в бассейне и рассказала о своих впечатлениях.

"Тот момент, когда фантазия безгранична - для встречи можно выбрать океан, море, коралловый риф 🐠, затонувший корабль 🛳 или целый город!

Я с детства влюблена в водную стихию и считаю, что это классная идея для свидания! Согласны? ✌🏽", - написала Огневич.

"Хорошее свидание, но за ним забыл об общении.. 😍 ", "Помучил тебя, но фото получилось огонь)", "Как красиво❤️", "Фантастическое фото! Завораживает 🔥🔥🔥 ", "Это так красиво, нет сил просто !! Андрей молодец)", "Фото шикарное 😍😍 ", "Это что-то невероятное!!! 🔥🔥🔥", - написали поклонники певицы.

Ранее Politeka писала, что "Холостячку" Огневич в длинном платье с кроссовками раскритиковали украинки: "Что за стилисты у Златы?".

Напомним, что претендента на руку и сердце "Холостячки" Огневич разнесли в пух и прах: "Зачем таких брать на проект?".

A еще Politeka сообщала, что "Холостячка" Огневич внезапно обратилась за помощью к украинцам: "Чем дальше - тем сложнее".