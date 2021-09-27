Недавно стартовал второй сезон "Холостячки" с певицей Златой Огневич, которая ищет свою любовь

Во втором выпуске проект покинул байкер-интеллектуал Юрий Рудый. 43-летний киевлянин, бывший радиоведущий и фотограф, а ныне режиссер и продюсер после вылета из шоу признался, зачем на самом деле приходил на "Холостячку".

Так, прощание с Огневич у них было на повышенных тонах и выглядело как ссора. В действительности же, рассказал Юрий изданию Viva.ua, он просто играл свою роль. Согласно сценарию, из него хотели сделать абьюзера, хоть в жизни он является добряком.

"Я побывал по другую сторону баррикад, и мне, как и большинству других участников, понравилось отнюдь не все. Получился какой-то брутальный абьюзер. Что на самом деле нонсенс: мои друзья знают, что я добряк, и после просмотра шоу они были в шоке. Я тоже", - поделился Юрий.

При этом мужчина не скрывает, что одной из причин его прихода на проект, стало желание прославиться.

"Участие в одном из самых рейтинговых телепроектов — это отличный пиар. Я расценил это как шанс привлечь внимание новых бизнес-партнеров. Не хочу делать безапелляционных заявлений, но лично я уверен, что все участники и сама участница пришли на шоу «Холостячка», прежде всего, ради пиара", - заявил Рудый, повторив тем самым судьбу Макса Ежова из шоу-балета певицы Оли Поляковой, который вылетел еще в первом эфире и затем признался, что его кроме Златы интересовал пиар.

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