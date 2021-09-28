Недавно жена главного героя 9-го сезона шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова прорекламировала детскую воду, за что на неё обрушилась волна негативна

Как передает Politeka.net, Даша Квиткова является известным блогером на просторах сети Инстаграм. Она прославилась благодаря своему участию в проекте "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Более года назад пара поженилась и недавно у них родился сын.

Так, на этот раз у себя в Сториз в Инстаграм Квиткова ответила на негатив, с которым столкнулась из-за участия в проекте торговой марки детской воды.

"Я, честно говоря, так и думала, что будут такие комментарии, как понесется под последним постом. Но, что вам сказать, такое впечатление, что мы нашего ребенка собрались на органы продать. А не поддержали проект, связанный с водичкой, с обычной водичкой детской. Что еще хочу сказать, мы никого не агитируем, мы нашему ребенку водичку даем, у него проблем с животиком нет. Мы довольны и это наш выбор! А ваш выбор другой, но не стоит мне рассказывать, что мы вот такие вот плохие, и нам кто-то что-то рекомендует", — ответила недоброжелателям Даша Квиткова.

Напомним, что недавно жена Никиты Добрынина опубликовала на своей странице в Инстаграм новые фото. На снимках - вся семья вместе с маленьким Львом. В тексте под фото девушка поддержала проект торговой марки детской воды, за что на неё обрушилась волна негатива.

"Классно иметь ребенка блогеру: можно вдвое больше зарабатывать на детских товарах, питании и подгузниках, а ещё поднимать активность на неинтересном блоге задевая вечные темы типа давать соску или не давать 😂 Как все предсказуемо", "Ещё раз, не поняла, зачем Вода когда ребёнок на ГВ?", — пишут пользователи сети под публикацией.

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