Украинская певица Соня Кей, племянница Софии Ротару, показала себя в новом образе
Как пишет Politeka.net, Соня решила пойти по стопам легендарной тетушки, став певицей. Кей даже номинировали на звание "Прорыв года" по версии "Золотая жар-птица". В последнее время певица выпускает только синглы, а недавно вышла замуж за известного хоккеиста.
Не забывает артистка и об Инстаграм, где за ней следят десятки тысяч фанатов. Соня старается не разочаровывать украинцев и регулярно публикует там новые фото и видео.
На новом фото Соня покрасовалась перед зеркалом в лифте. Певица была в джинсах и куртке, а образ дополнила сумочкой, которая видела под рукой. Артистка снимала сама себя на телефон, закрыв частично лицо.
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"Когда новые песни?", - просил один из фанатов.
"Очень скоро", - заинтриговала Соня ответом.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Огонь", "Красотка", "невероятной красоты девушка. просто пушка".
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