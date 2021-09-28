Украинский певец Виктор Павлик рассказал, собирается ли участвовать в шоу "Танці з зірками"
В четвертом выпуске нового сезона Виктор Павлик появился на паркете шоу "Танцы" вместе с шикарным дуэтом Стаса Горуни и Данниелы Преап. 55-летний певец исполнил свой вечный хит "Шикидым".
"Это был не просто танец, а спектакль. Жаль только, что песню до двух минут сократили", — прокомментировал артист выступление.
Кроме того Виктор Павлик успел станцевать с ведущей Милой Еремеевой.
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Во время интервью с ведущей бэкстейджа артист ответил на вопрос ведущей о том, примет ли он участи в следующем сезоне "Танців з зірками".
"Посмотрим, может разное быть. Просто я не вижу себя на паркете. Пока что. В детстве я танцевал гопак, занимался танцами и самодеятельностью. Мне тогда 3-4 года было, помню смутно. Так что, всякое может быть", – сказал Виктор Павлик.
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