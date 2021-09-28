Не просто танец, а спектакль

Украинский певец Виктор Павлик рассказал, собирается ли участвовать в шоу "Танці з зірками"

В четвертом выпуске нового сезона Виктор Павлик появился на паркете шоу "Танцы" вместе с шикарным дуэтом Стаса Горуни и Данниелы Преап. 55-летний певец исполнил свой вечный хит "Шикидым".

"Это был не просто танец, а спектакль. Жаль только, что песню до двух минут сократили", — прокомментировал артист выступление.

Кроме того Виктор Павлик успел станцевать с ведущей Милой Еремеевой.

Во время интервью с ведущей бэкстейджа артист ответил на вопрос ведущей о том, примет ли он участи в следующем сезоне "Танців з зірками".

"Посмотрим, может разное быть. Просто я не вижу себя на паркете. Пока что. В детстве я танцевал гопак, занимался танцами и самодеятельностью. Мне тогда 3-4 года было, помню смутно. Так что, всякое может быть", – сказал Виктор Павлик.

Ранее сообщалось, молодая жена Виктора Павлика после родов готовится к пластической операции: "У меня разных размеров..."

Также, молодая жена Павлика неожиданно вспомнила о бывшем, к которому ездила в другой город: "Бросил меня в..."

Politeka рассказывала, молодая жена Павлика показала высокого "красавца", с которым познакомилась на отдыхе без мужа: "Куча эмоций"