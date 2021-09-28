Певица и актриса Дженнифер Лопес устроила романтическую прогулку с Беном Аффлеком

Как пишет Politeka.net, Дженнифер Лопес является звездой мировой величины. Актриса и певица недавно разорвала помолвку с Алексом Родригесом, с которым встречалась с 2017 года. После этого девушка вернулась к актеру Бену Аффлеку, с которым встречалась почти 20 лет назад.

И вот, влюбленную пару удалось заснять, когда они гуляли вместе. На кадрах можно заметить, как Лопес целует Аффлека, улыбаясь. Дженнифер была в пальто, а Бен для прогулки выбрал свитер и джинсы. На видео, которое было опубликовано в конце "карусели", можно увидеть прогулку парочки.

"Неделю нужно начинать именно так! Джей Ло и Бен Аффлек не перестают радовать поклонников новыми выходами", - была подписана публикация в Инстаграм.

Фанаты поставили несколько десятков лайков кадрам со звездной парочкой.

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