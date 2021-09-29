Певица Тина Кароль вскружила головы запоминающимся образом
Так, 36-летняя звезда решила порадовать фанатов, исполнив и записав свою новую песню "Любовники" (из альбома 2021 года "Красиво") в сногсшибательном наряде, передает Politeka.net. Соответствующие кадры Кароль опубликовала в "сториз" в Инстаграм.
"Пой вместе со мной", - призвала артистка.
Тина предстала в черном платье, состоящем из топа и длинной юбки с разрезом от бедра, элегантно выставив стройную ножку. Невозможно не заметить, что певица в последнее время немного похудела. Это движение и образ в целом сильно напомнил пользователям искрометный выход в свет голливудской звезды Анджелины Джоли с "той самой ногой". Джоли появилась на «Оскаре» 2012-го года в бархатном платье от Versace, сверкнув ножкой в высоком разрезе. Фото Анджелины с этого мероприятия быстро разлетелось в Сети и породило немало мемов.
В сети сравнили детские фото Киркорова и сына Пугачевой, разразился скандал: «Копия своего отца»
Дикусар не стал молчать после эфира "Танців з зірками": "Со мной это происходило 15 лет назад"
Предложение руки и сердца на "Танцях з зірками", что не показали по ТВ: "Пока у вас реклама..."
Победителя Холостячки со Златой Огневич "разгадали" задолго до финала: "Красиво смотрятся"
Лопес в маленьком купальнике показала, чем привлечь внимание на пляже: кадры
Кароль в образе Джоли удивила томными интонациями и телодвижениями, пропев кусочек из песни:
"Вдруг облака
Будто стая птиц, улетят в закат
Выживут только любовники
Ночь и луна
Будто бы совсем больше не друзья
Выживут только lovers"
Напомним, Кароль намекнула, есть ли у нее любимый мужчина: "Много сменилось..."
Как сообщала Politeka, Кароль рассказала о боли, которую терпит каждый день, как Мишина: «Это моя трансформация»
Также Politeka писала, что Тина Кароль в платье с разрезами устроила сеанс соблазна на полу: "Тем временем Балан..."