Певица Тина Кароль вскружила головы запоминающимся образом

Так, 36-летняя звезда решила порадовать фанатов, исполнив и записав свою новую песню "Любовники" (из альбома 2021 года "Красиво") в сногсшибательном наряде, передает Politeka.net. Соответствующие кадры Кароль опубликовала в "сториз" в Инстаграм.

"Пой вместе со мной", - призвала артистка.

Тина предстала в черном платье, состоящем из топа и длинной юбки с разрезом от бедра, элегантно выставив стройную ножку. Невозможно не заметить, что певица в последнее время немного похудела. Это движение и образ в целом сильно напомнил пользователям искрометный выход в свет голливудской звезды Анджелины Джоли с "той самой ногой". Джоли появилась на «Оскаре» 2012-го года в бархатном платье от Versace, сверкнув ножкой в высоком разрезе. Фото Анджелины с этого мероприятия быстро разлетелось в Сети и породило немало мемов.

Кароль в образе Джоли удивила томными интонациями и телодвижениями, пропев кусочек из песни:

"Вдруг облака

Будто стая птиц, улетят в закат

Выживут только любовники

Ночь и луна

Будто бы совсем больше не друзья

Выживут только lovers"

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