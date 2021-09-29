Известная певица Настя Каменских устролиа танцы для разогрева дома перед тренировкой
Настя Каменских стала активно заниматься спортом, чтобы похудеть. На пути к своей цели звезда сбросила более двадцати килограмм и с тех пор придерживается режима, которому строго следует. Даже на праздники друзей артистка иногда ходит со своей едой.
Каждое утро дома Настя уделяет небольшой разминке, а также периодически устраивает тренировки и записывает короткие ролики для фанатов. Показывая в этот раз свое утро, Настя похвасталась плавными движениями во время дразнящего танца.
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Позировала артистка в черном костюме, показывая формы во всей красе.
«Молодец👏👏 вот правильно☝️гибкое тело-молодое тело☝️я точно знаю 49 лет ..на себе все проверяю👌🥰; Спорт и жизнь в кайф, вот это правильно. учимся у Вас Настя❤️💐; Настя, почему еще не в Танцах со звездами?); Настя ты очень красивая!!! Обожаю тебя!!!; Крутая 🔥😍; Ума бы еще ей; Круто😍 спасибо🙌 Настя, красотка😍» - отвечают поклонники.
Ранее Каменских выложила новые фото в своем Instagram.
«Вокруг и внутри нас столько красоты и любви. Главное - замечать ее и чувствовать», - написала она.
Каменских позировала на яхте, вызвав восторг стройной фигуркой, которую выгодно подчеркнули белые брюки и короткая кофточка.
Напомним, победитель "Мастер Шеф" Клопотенко неожиданно заговорил с Каменских о своей свадьбе: "Да, я уже..."
Как сообщала Politeka, Каменских в смелом наряде показала, что вытворяет на своих концертах: "Когда кажется, что немного устала..."
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