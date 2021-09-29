Известная американская актриса, танцовщица и бизнеследи Дженнифер Лопес выбрала доволньо смелый образы в новой съемке

Дженнифер Лопес приняла участие в оригинальных рекламных сьемках обуви, которую она разрабатывала вместе с брендом DSW. Для того, чтобы показать многогранность своего характера и стиля звезда за короткий промежуток времени сменила сразу несколько образов.

Причем на некоторых внимания акцентировалось даже больше, чем на самой обуви. Розовый костюм с блестками и образ игривой девочки с хвостиками смотрелись на звезде очень необычно.

Причем 52-летняя знаменитость ничего скрывать не стала, акценты на ее формах так и остались привлекать внимание, как обычно это делает Лопес на концертах при помощи маленьких костюмов.

Босоножки с прозрачной платформой и высокие ботфорты показали, как хорошо выглядит Лопес в двух противоположных стилях.

Ранее Дженнифер Лопес предстала в наряде от Ralph Lauren. Изящное прозрачное платье с глубоким декольте и вырезом на бедре, подчеркнуло всю красоту артистки. А вот макияж показал, насколько хорошо Лопес может выглядеть.

Чтобы доказать, что не сильно гримирует себя, Лопес также выставила в Инстаграм небольшое видео. В нем звезда показала, как ухаживает за кожей и заботится о себе до того, как нанести макияж.

Ранее Politeka писала, что Лопес честно показала, заметны ли у нее морщины на самом деле: "уже можно завидовать"

Напомним, что Дженнифер Лопес в эффектном платье покрасовалась на Венецианском кинофестивале: "а Бэтмен?".

A еще Politeka сообщала, что Дженнифер Лопес в новом образе доказала, что может выглядеть на 20 лет моложе: "Хороший эффект".