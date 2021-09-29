Знаменитая украинская певица Тина Кароль устроила съемки оригинального ролика в новом образе

Артистка в этом году начала пробовать всевозможные стили исполнения для привлечения внимания. Более того, звезда также отступила от привычного классического стиля в одежде. Теперь на сцене Кароль каждый раз удивляет оригинальными решениями.

Не забывает Тина и о том, чтобы идти в ногу со временем. Поэтому она начала снимать «Тик-Токи», участвовать в некоторых челленджах и даже делать их самостоятельно. В этот же раз Тина в эффектном черном платье с невероятными вырезами на животе и бедрах покрутилась перед объективом.

Звезда не стала скромничать и спела песню «Выживут только любовники», подбирая самые важные моменты из композиции и крутясь перед камерой в такт. Таким образом Кароль показала и свой новый стиль, и некоторое бунтарство с новым нарядом.

Ранее Тина поразила поклонников новым образом. На фан-станице в Instagram, посвященной звезде, опубликовали несколько кадров артистки, на которых она позирует в необычном наряде и в компании с молодым исполнителем Иваном Нави.

На фотографиях Тина запечатлена, видимо, на съемочной площадке в темной атмосфере. Перед камерой звезд позирует в стильном кожаном наряде – штанах и пиджаке оверсайз, под которым видно черную кофточку. Ее волосы собраны в небрежную прическу с несколькими непослушными прядями, а на ее лице легкий макияж. на одном из снимков Тина позирует в компании Ивана, дуэт с которым также вошел в ее альбом "Молода кров".

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