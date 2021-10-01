Актриса Дженнифер Энистон, звезда сериала "Друзья", показала, как провела время с рок-группой

Как пишет Politeka.net, Дженнифер начала карьеру в конце 80-х годов. А уже в 94-м году Энистон стала одной из главных героев сериала "Друзья", где сыграла роль Рэйчел Грин на протяжении 10 лет. После этого американская звезда снялась во множестве проектов, а в этом году была приглашена в специальный выпуск "Друзей", которое назвали "Воссоединение".

Не забывает Энистон и об Инстаграм, где делится с фанатами всеми интересным. На новых фото Дженнифер показалась вместе с бывшим участником группы Nirvana Дэйвом Гролом, который после смерти Курта Кобейна создал группу Foo Fighters. Дэйв пришел к Энистон в программу "Утреннее шоу", где Дженнифер снимается в главных ролях.

"Foo Fighters нанесли "Утреннему шоу" визит. Его супер-фанаты никогда не забудут этот день", - написала Энистон.

Фанаты поставили более 400 тысяч лайков и написали комментарии:

"Двое моих любимых прямо здесь!", "я плачу, я так сильно тебя люблю", "Я невероятно горжусь вами и всем актерским составом и командой, которые упорно трудились, чтобы дать нам наилучшие результаты", "Такой ревнивый", "Удивительные".

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