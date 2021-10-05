Муж Нади Дорофеевой, Владимир Дантес удивил внешностью на новом фото, украинского певца сравнили с лидером группы Måneskin.

Как пишет Politeka.net, снимок, который появился на странице Дантеса в Инстаграм, вызвал бурную реакцию. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз).

Владимир Дантес позировал в дверях гримерки. Сходство с вокалистом итальянской рок-группы Måneskin Дамиано Давидом ему придал характерный макияж.

"Хотел написать лонгрид. А потом подумал: «Кто будет читать текст, в котором нет ответа на вопрос: Почему я в таком виде?)», - отметил Дантес.

Фото взбудоражило пользователей Сети.

«Дамиано?», «Тоже сразу так подумала», «Я тоже, прям, как только увидела такая, о Дамиано, потом смотрю, а это Дантес», «Прям Maneskin», «Фига ты на Дамиано похож», «Офигеть как похожи», «УХ чувствую будет КЛИП огненный!!!! Отсылочка к Damiano David, но у него НЕТ таких УСОВ как у DANTES», «Дамиано, это ты?», «Ну чем не Дамиано Давид?)», «Под солиста Maneskin косишь?», «Maneskin по-украински», - пишут в комментариях.

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