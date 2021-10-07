Певица и актриса Дженнифер Лопес для появления на публике выбирает самые смелые и открытые наряды.

Исполнительница для выхода в свет выбирает как можно более яркие наряды. Перед камерами Лопес никогда не закрывается и не стесняется, так как уверена в себе и своей привлекательности.

В 52-года знаменитость доказала, что можно выглядеть заметно моложе и не увлекаться при этом пластикой. Лопес доказывает, что секрет ее ухода за собой исключительно в упорстве – она много следит за кожей, много тренируется и избавилась от вредных привычек.

Как можно заметить, на публике Дженнифер также делает акцент на своих формах, тогда как в реальной жизни просто носит то, что нравится и надевает простые спортивные костюмы. В дизайнерском комбинезоне же звезда выглядела очень эффектно.

Как можно заметить, поскольку Лопес хочет доказать, что в 52 года можно выглядеть моложе обычного, она также добавляет разные краски в образы – надевает короткие платья, выбирает дизайнерские костюмы, что не будут скрывать тело, или же просто делает акцент именно на своих формах.

Ранее Дженнифер удалось впечатлить внешним видом на прогулке. Артистка хорошо утеплилась, появившись на улице в шубе «Тедди», ботинках на шнуровке в тон и узких джинсах темно-серого оттенка. Привычно завязанные волосы в пучок и солнцезащитные очки завершили осенний образ знаменитости.

Напомним, Дженнифер Лопес не постыдилась блеснуть формами в сияющем белье

Как сообщала Politeka, Лопес в маленьком топике эффектно прогулялась с Аффлеком на летнем свидании

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в узких лосинах доказала, что можно выглядеть молодо в любом возрасте