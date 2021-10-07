Телеведущая Леся Никитюк показала стильный образ, а также рассмешила украинцев новой публикацией в социальной сети Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Никитюк стала популярной украинской телеведущей, занимаясь рейтинговыми проектами "Хто зверху?", "Хто проти блондинок?" и многих других. Леся обожает шутить и постоянно радует украинцев забавными фото и видео в Инстаграм, где за ней следят миллионы фанатов.

Первое фото Леся опубликовала в сторис. Никитюк была в стильном наряде, позируя рядом с неизвестным красавчиком. Парочка сделала селфи, находясь в гримерке.



"Барби", - написано было под фото.

На втором фото Леся уже похвасталась объемными формами. Для этого ей пришлось прижать к бюсту двоих бритоголовых мужчин.

"Грудь на час, дорого, пишите в директ", - написала Леся под фото.

Украинцы сразу начали ставить лайки и обсуждать публикацию:

"Выглядит, скорее, как небритые колени", "Выбрить их нужно перед фотосессией", "Так себе перфоманс", "Если бы не второе фото, подумала бы, что колени", "Это типа на первом фото вроде коленя".

Напомним, Леся Никитюк сразила наповал видом с волосами как у русалки, кадры

А еще Politeka сообщала, что Никитюк в кожаном костюме и с розовым волосами резко обратилась к фотографу

Также Politeka сообщала, что Никитюк поэкспериментировала с волосами, озадачив «лысым» видом



