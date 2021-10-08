Шоумен и актер Андрей Джеджула дал откровенное интервью и в очередной раз прокомментировал скандал со второй женой Юлией Леус, которая недавно родила ему дочь.

Как пишет Politeka.net, 46-летний украинский актер театра и кино, теле- и радиоведущий Андрей Джеджула был дважды женат. С первой женой, известной певицей Сантой Димопулос они три года прожили в гражданском браке, у пары родился сын Даниэль. Когда мальчику было два года, Джеджула с Димопулос разошлись. Певица во второй раз вышла замуж за бизнесмена Игоря Кучеренко, а Джеджула женился на Юлии Леус, с которой со скандалом развелся.

Дело в том, что женщина публично обвинила шоумена в психологическом и домашнем насилии. По словам Леус, Джеджула бил ее даже тогда, когда она была беременна. Юлия рассказала, что длительное время держала это в тайне, чтобы муж не потерял работу. Сейчас Леус с дочерью от Джеджулы живут отдельно на съемной квартире.

Недавно Андрей Джеджула раскрыл подробности совместной жизни с Леус в интервью YouTube-блогеру Ирине Маловице. По словам мужа, скандалы Юлия устраивала ему по два-три раза в день. Шоумен даже показал видео с камеры видеонаблюдения, о которой, по его словам, бывшая жена знала.

Как видим, Леус не понравилось то, что Джеджула опубликовал в Instagram видео, где показал, как сворачивает использованный подгузник. Ребенок на момент скандала спал. Юлия неоднократно оскорбила Андрея и высказывалась очень некорректно.

"Ты вообще больной на голову? Уже г*вно ребенка выкладывает. Ты дебил? Мне страшно с тобой ребенка оставлять! Ты больное. Ты к**ченый. Иди лечись. Никто не выставляет то, что ты выставляешь. ", - в злости сказала Юлия.

Ранее Politeka писала, что Димопулос из "Танців з зірками" показала своего сына и двухлетнюю дочь: "Принц и принцесса".

Напомним, что Димопулос рассказала, как справляется с плохим поведением сына от Джеджулы: "Сдерживаться уже невозможно".

A еще Politeka сообщала, что Леус показала, как развлекается после "побега" от Джеджулы, поразив цветущим видом: "Других эмоций быть не может".