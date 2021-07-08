Шоумен і актор Андрій Джеджула відповів на звинувачення дружини, яка нещодавно народила йому дитину

На початку року Юлія Леус обвилнила чоловіка в домашньому насильстві. А нещодавно вона захворіла коронавірусом, і заявила, що Джеджула їй не допомагає і нічого не купує, лише виставляючи "показушні" пости в Instagram.

У новому після на своїй сторінці Андрій Джеджула розповів свою версію подій. Роз'яснення він розмістив на п'яти сторінках друкованого тексту і виклав у мережі.

"Терпець урвався! Відповідь на всі випади в ЗМІ на мою адресу! Повна Версія!» - відзначити Джеджула.

Андрій пише, що довго мовчав, спершу через вагітність дружини, потім поки вона годувала грудьми. Крім того, він був пов'язаний контрактом з держканалом. Але тепер контракт через скандал розірваний і він вирішив відповісти на публічні звинувачення дружини.

"Юля-рвач, жінка, яка навчилася виживати, але не за рахунок своїх професійних навичок і умінь, а за рахунок таких дурнів, як я!",- пише Джеджула.

Він стверджує, що готував для дружини і прибирав будинок всю вагітність, і коли вона хворіла ковідом, незважаючи на постійні образи. При цьому він ще й працював.

"Як називається ситуація, в якій тебе кожен Божий день за винятком невеликих перерв ображають? Принижують? Знаючи, що я не можу відповісти, тримаюся, як можу! "Дебіл, тварюка", "Здохни, тварюка" - це її улюблене! "Щоб тебе машина збила! Ти матір свою в труну загнав і скоро всіх втратиш! Ти будеш один! ЯЯ знайду тата Аделічке!...» ,- наводить Андрій слова дружини.

Пояснив Андрій і інцидент, коли Леус розшукувала поліція, мовляв, Джеджула не знав, де вона поділася з маленькою дитиною. Банківська карта Леус підв'язана під його рахунок і о 2:30 ночі йому прийшло повідомлення, що Юля скористалася службою таксі. На питання, з ким була дитина, поки Леус десь їздила, Андрій відповіді не отримав, тому звернувся в міліцію.

Юлія не відповіла одкровення чоловіка без реакції.

«Соромно мені звичайно, що народила від такого горе Мужика, не гідного мене і тим більше донечки, якій буде соромно за все це, та й старості без дочки ти вже собі сьогодні забезпечив!!! Ти дуже погано знаєш дівчаток, хто образив їх маму, дуже дорого платяться за це, і плювати ти татусем називається або ще ким, сам знаєш на мене!!! Так що запам'ятай цей день, коли через свій піар брехливого, захотів хоч якось ще себе підняти, на своїх колишніх і дітей. А більше тобі і нема про що в цьому житті говорити, дно днищем і соромно цілковита!!!"- написала вона.

Пост активно коментують користувачі Мережі.

"Боже, друзі розведіться і не ганьбтеся на всю країну" « " Господи, ви ще це терпите? Зажралася Телиця і качає нерви, знайдіть іншу нормальну і адекватну дружину", " Я не вважаю нічого поганого в тому, що ви все розповіли. Юля ж перша почала виносити сміття з хати, а тепер коли очорнила репутацію, що навіть звільнили, то втрачати нічого і можна теж розповісти. Якщо все правда, що ви говорили, то Вам ціни немає», «нікого не виправдовую, завжди винні обидва», - пишуть в коментарях.

Нагадавши, дружина Джеджули замість співчуття українців нарвалася на гнів: "Розлучайся, а не скаржся"

Як повідомляла Politeka, Джеджула обриває телефони поліції після відходу дружини з дитиною: "чому психлікарні закрили?"

Також Politeka писала, що дружина Джеджули в сльозах заявила про погрози: "що з цим ідіотом робити?"