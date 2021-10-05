Українська співачка, а також чемпіонка світу з бодібілдингу та фітнесу Санта Дімопулос похвалилася фото своїх дітей на сторінці в Instagram.

Як пише Politeka.net, 34-річна Санта Дімопулос отримала широку популярність завдяки участі в знаменитій групі "ВІА Гра", яку продюсує Костянтин Меладзе. У 2020 році співачка стала переможницею шоу «Танці з зірками».

Як відомо, з першим чоловіком шоуменом Андрієм Джеджулою, з яким співачка прожила три роки в цивільному шлюбі, відносини не склалися. Коли їхньому синові Даніелю було два роки, пара зі скандалом розійшлася. Зараз хлопчикові вже 12 років.

Другим чоловіком Дімопулос став співвласник мережі спортивних клубів ігор Кучеренко, вони одружилися в 2015 році. Через чотири роки після весілля у пари народилася дочка Софія, якій цього року виповнилося два рочки.

«Принц і принцеса», - підписала Санта фото.

Раніше Дімопулос розповідала, що намагається, щоб її діти вміли бути по-справжньому щасливими, могли радіти простим речам, і росли з відкритим серцем. Також вона відстежує синдром відмінника, щоб діти не заганяли себе.

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