Певица Таня Воржева, которую называют украинской Анджелиной Джоли, старается активно вести социальные сети и показывает разные моменты из своей жизни в Инстаграм.

Исполнительница Татьяна Воржева в последнее время уделяет больше времени именно своим образам, а также фотосессиям в новом виде. Артистка не так часто меняет стиль, однако всегда показывает каждое преображение.

Не забывает Татьяна делиться в Инстаграм и простыми моментами из своих будней, отдыха. В этот раз Татьяна показала, как посетила вечер одного из исполнителей и хорошо провела время на концерте.

«Когда яблони цветут всем девчонкам нравится 💔 Дорвалась 💪🏻💥» - коротко написала Воржева под новыми кадрами.

Пользователи сети также ответили на пост:

«Это в каком городе?; А что разве он не отказался от исполнения старых песен???; Красотка; Я под эту песню, первый раз влюбился в Ваше Величество😍; Танюха, ну у тебя и музыкальные вкусы))».

Ранее 32-летняя артистка опубликовала кадры со съемок. Несмотря на строгий костюм, выглядела красотка очень соблазнительно.

«Осенняя хандра, как с нею бороться…». Отменим нытье, господа. Вот честно. Вот и все, вот и все. Конец истории», - подписала видео красотка.

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