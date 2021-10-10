Немецко-турецкая актриса Нур Феттахоглу, звезда сериала "Великолепный век", показала новый образ, сделав фото дома перед зеркалом на радость фанатов.

Как пишет Politeka.net, Нур Феттахоглу является успешной актрисой немецко-турецкого происхождения. Украинскому зрителю звезда знакома благодаря своей игре в сериале "Великолепный век". Актриса уже снялась почти в 20 разных проектах и продолжает плодотворно работать. Не забывает Нур и о социальной сети Инстаграм, где активно делится с фанатами своим творчеством и личными кадрами.

На новом фото Нур показалась в мини-платье. Феттахоглу позировала перед зеркалом, хвастаясь худыми ножками в ботинках. Как можно заметить, звезда была в спальне. Нур стояла повернулась полубоком, засветив не только стройные ножки, но и подтянутые ягодицы.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм подобных возможностей для взаимодействия нет.

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