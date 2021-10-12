Известный украинский футболист Артем Милевский, который играл за команду "Динамо", появился на сцене "Вечернего квартала" и сыграл в номере с Евгением Кошевым.
Как пишет Politeka.net, 36-летний известный украинский спортсмен и звезда сборной Украины Артем Милевский в своем Instagram опубликовал фотографию с красной розой и в шутку намекнул поклонникам на популярное реалити-шоу "Холостяк".
Фанаты футболиста написали, что охотно посмотрели бы шоу, где Милевский будет "Холостяком". В целом в своем Instagram спортсмен часто делится с поклонниками фотографиями. На этот раз он заинтриговал своим появлением на сцене "Вечернего квартала".
"Скоро", - написал Артем Милевский.
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Как видим, Милевский сыграет в миниатюре с ведущим актером студии Евгением Кошевым, который будет в костюме бутылки виски.
Ранее Politeka писала, что "Чувствую себя скорее белорусом": экс-звезда сборной Украины Милевский удивил признанием.
Напомним, что жена Кошевого из "Квартал 95" удивила новой фотосессией и признанием: "Нужно как-то договориться".
A еще Politeka сообщала, что Кошевой из "Квартал 95", у которого есть квартира и дом, раскрыл планы на новую покупку: "Люблю пожрать".