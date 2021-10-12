Известный украинский футболист Артем Милевский, который играл за команду "Динамо", появился на сцене "Вечернего квартала" и сыграл в номере с Евгением Кошевым.

Как пишет Politeka.net, 36-летний известный украинский спортсмен и звезда сборной Украины Артем Милевский в своем Instagram опубликовал фотографию с красной розой и в шутку намекнул поклонникам на популярное реалити-шоу "Холостяк".

Фанаты футболиста написали, что охотно посмотрели бы шоу, где Милевский будет "Холостяком". В целом в своем Instagram спортсмен часто делится с поклонниками фотографиями. На этот раз он заинтриговал своим появлением на сцене "Вечернего квартала".

"Скоро", - написал Артем Милевский.

Как видим, Милевский сыграет в миниатюре с ведущим актером студии Евгением Кошевым, который будет в костюме бутылки виски.

Ранее Politeka писала, что "Чувствую себя скорее белорусом": экс-звезда сборной Украины Милевский удивил признанием.

Напомним, что жена Кошевого из "Квартал 95" удивила новой фотосессией и признанием: "Нужно как-то договориться".

A еще Politeka сообщала, что Кошевой из "Квартал 95", у которого есть квартира и дом, раскрыл планы на новую покупку: "Люблю пожрать".