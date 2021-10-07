Зірка "Квартал 95" Євген Кошовий розговорився в інтерв'ю, зізнавшись на що збирає гроші.

Так, 38-річний гуморист розповів у програмі "Зе Інтерв'юер" про свої плани на майбутнє, передає Politeka.net.

Євген, як виявилося, прагне виконати мрію своєї дружини Ксенії, яка хоче володіти будиночком на мальовничому березі європейського курорту.

"Мій кайф - виконати мрію дружини. Вона хоче будинок в Греції на першій лінії. Тому я буду намагатися. Любить вона цю країну. Я теж люблю... Пожерти... Там дуже смачно. Ми ось були у відпустці в кінці червня - боже, ці всі морепродукти", - згадав Кошовий.

Гуморист уточнив, що в даний час з нерухомості у нього є квартира в столиці і будиночок в Київській області, причому останній з'явився п'ять років тому.

"Це була наша давня мрія - побудувати власний будинок. Ми довго до неї йшли, - раніше розповідав Кошовий в іншому інтерв'ю, - Ми живемо близько від міста, всього в 16 кілометрах. Тому якщо Київ буде продовжувати так швидко розростатися, то через пару років ми будемо жити в центрі".

Зазначимо, Кошові у шлюбі з 2007 року. Ксенія, колишня танцівниця, а зараз розвиває свій бренд дитячого одягу. Пара виховує двох доньок 13 і 7 років.

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