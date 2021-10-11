Бывший муж известной певицы Ани Лорак (Каролины Куек) Мурат Налчаджиоглу нарвался на гнев в социальных сетях из-за внешности невесты.

Как передает Politeka.net, Ани Лорак является известной украинской певицей. Весной 2021-го года она развелась со своим мужем - бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

Так, на этот раз в Инстаграм-блоге о звездах шоу-бизнеса опубликовали новое фото. На коллаже несколько снимков. Слева Ани Лорак со своим бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу и дочкой. А справа его новая невеста.

"Бывший муж Ани Лорак, сделал предложение своей новой возлюбленной



43-летний Мурат Налчаджиоглу и его 26-летняя возлюбленная Лилия скоро сыграют пышную свадьбу!



Сейчас пара отдыхает в Турции, на родине Налчаджиоглу. Не исключено, что и свадьбу они сыграют там же. Правда, пока никакими подробностями предстоящего торжества Лилия не делилась, ограничившись лишь загадочными смайликами в подписи к снимку", - сообщили на аккаунте.

Пользователи сети оставили множество гневных комментариев и осудили внешность новой невесты Мурата Налчаджиоглу: "Без Лорак его б никто и не знал😂😂так бы и вкалывал в отеле", "И ее бросит, закон бумеранга никто не отменял", "Кому нужен этот метр с кепкой, зачем о нём в лентах мелькает", "Это же Бородина", "Однолицые - одна, другая, третья".

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Также, экс-муж Ани Лорак повторил экстремальное свидание, но уже с новой возлюбленной: "С Каролиной тоже есть такое..."

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