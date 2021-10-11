Известная телеведущая Катя Осадчая, которая ведет программу "Світське життя", показала стильный образ для осенней прогулки.

Как передает Politeka.net, Катя Осадчая является известной украинской телеведущей. Она ведет авторскую программу про звезд шоу-бизнеса "Світське життя". В 2017-ом году она объявила о том, что вышла замуж за коллегу Юрия Горбунова. В том же году у них родился сын Иван, а месяц назад Осадчая родила ему второго сына - Даниила.

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новую серию фото на своей странице в Инстаграм. Катя Осадчая прогулялась в стильном образе возле речки.

На ней бежевого оттенка рубашка-пальто, которое надето на стильный спортивный костюм молочного цвета из толстовки и штанов. Свой образ она дополнила белыми кроссовками и бежевым беретом.

"Прекрасная осень 🍁 когда еще солнечно, но уже прохладно. Когда листья невероятных цветов и хочется сфотографировать каждый", — рассказала Катя Осадчая.

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