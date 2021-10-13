Полуфиналист шоу "Холостячка" Андрей Рыбак, которого отвергла Ксения Мишина в первом сезоне проекта, опубликовал комичные кадры со съемок с Сергеем Притулой и Лесей Никитюк.

Как рассказал сам мужчина, он недавно поучаствовал в шоу "Хто Зверху?", ведущими которого неизменно в каждом сезоне являются Леся Никитюк и ее коллега Сергей Притула. Во время съемок Андрей попал в неловкую ситуацию.

Ведущему Рыбаку пришлось нелегко, ведь в ходе одного из соревновательных выступлений он не смог разгадать простое слово «Халупа». Комичное выражение лица и смущение во время попыток отгадать, что же ему за слово загадал Сергей Притула, рассмешило и присутствующих на съемках.

«Почему у «Хто зверху?» не угадал слово халупа?» - спрашивает один из поклонников Андрея.

Он ответил:

«Я правда очень старался угадать! Сергей Притула просто непонятно объяснил!».

Также на шоу Рыбак удивил видом в голубом костюме морского конька, а также засветил живот, лежа на стекле.

"Кто-то в детстве хотел стать милиционером и ловить бандитов! 👮‍♂️ Кто-то хотел стать космонавтом и полететь на луну!🪐 Кому-то больше по душе футбол и чемпионат мира!⚽️ А я вот стал морским коньком (тоже недурно)", - написал Андрей Рыбак.

"Какой милый конек 😍", "Прикольно🤭🤭", "Моделью хотела быть, училась на эколога, стала фотографом😅", "Хирургом, а сейчас сознание теряю, когда кровь вижу🤦‍♀️", "Какой милый конёк 😍", - написали пользователи сети.

Напомним, что свадьба обернулась для Рыбака из "Холостячки" настоящим кошмаром

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