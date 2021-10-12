Знаменитая 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, которая недавно объявила о повторных отношениях с Беном Аффлеком, продолжает удивлять появлениями на публике.
Популярная исполнительница часто показывает на публике самые разные образы, которые подчеркивают ее индивидуальность. Перед поклонниками Лопес, как правило, предстает в платьях с интересными акцентами.
Нередко Дженнифер обращает внимание на свои пышные формы, которыми так гордится. В черном платье с застежкой через всю длину со спины звезда впечатлила своими изгибами и тонкой талией.
Причем яркий макияж и дополнительные аксессуары Лопес не понадобились, фанаты были в восторге:
София Ротару в воздушном платье «невесты» впечатлила красивой фигурой: «Мадонна!»
В транспорт будут пускать только привитых: в Кабмине готовят новые ограничения
Оборвалась жизнь звезды "Служебного романа", детали трагедии: "Внезапно почувствовала себя плохо"
Андре Тан со "слезами" заявил о болезненном расставании: "Мне пора..."
Автобус разбился на украинской трассе, первые кадры: пассажиров забирают с места ДТП
«И когда я увидел небо, я подумал о ней, потому что она самая красивая вещь, которую я когда-либо видел 🥺🤍; Прекрасна, как всегда; Супер, супер красиво ❤️; стильная на высшем уровне 💋; У нее потрясающее тело 😍; Ангел-гений❤; Такая женщина не может быть в тени️🙏; Очень классная дама! 👏; Тело профессионала ... Это тяжелая работа» - пишут в сети.
А недавно в Нью-Йорке прошла премьера фильма "Последняя дуэль". Среди ее гостей были и исполнители главных ролей Бен Аффлек и Мэтт Дэймон. Поддержать возлюбленного, с которым снова возобновила отношения, решила и сама Дженнифер Лопес.
Причем появление артистки на красной дорожке вызвало немалый ажиотаж. Не изменяя традициям, Лопес появилась в дизайнерском наряде и продемонстрировала подтянутые формы и хорошо заметный пресс.
Напомним, Дженнифер Лопес не постыдилась блеснуть формами в сияющем белье
Как сообщала Politeka, Лопес в маленьком топике эффектно прогулялась с Аффлеком на летнем свидании
Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в узких лосинах доказала, что можно выглядеть молодо в любом возрасте