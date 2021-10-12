Знаменитая 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, которая недавно объявила о повторных отношениях с Беном Аффлеком, продолжает удивлять появлениями на публике.

Популярная исполнительница часто показывает на публике самые разные образы, которые подчеркивают ее индивидуальность. Перед поклонниками Лопес, как правило, предстает в платьях с интересными акцентами.

Нередко Дженнифер обращает внимание на свои пышные формы, которыми так гордится. В черном платье с застежкой через всю длину со спины звезда впечатлила своими изгибами и тонкой талией.

Причем яркий макияж и дополнительные аксессуары Лопес не понадобились, фанаты были в восторге:

«И когда я увидел небо, я подумал о ней, потому что она самая красивая вещь, которую я когда-либо видел 🥺🤍; Прекрасна, как всегда; Супер, супер красиво ❤️; стильная на высшем уровне 💋; У нее потрясающее тело 😍; Ангел-гений❤; Такая женщина не может быть в тени️🙏; Очень классная дама! 👏; Тело профессионала ... Это тяжелая работа» - пишут в сети.

А недавно в Нью-Йорке прошла премьера фильма "Последняя дуэль". Среди ее гостей были и исполнители главных ролей Бен Аффлек и Мэтт Дэймон. Поддержать возлюбленного, с которым снова возобновила отношения, решила и сама Дженнифер Лопес.

Причем появление артистки на красной дорожке вызвало немалый ажиотаж. Не изменяя традициям, Лопес появилась в дизайнерском наряде и продемонстрировала подтянутые формы и хорошо заметный пресс.

Напомним, Дженнифер Лопес не постыдилась блеснуть формами в сияющем белье

Как сообщала Politeka, Лопес в маленьком топике эффектно прогулялась с Аффлеком на летнем свидании

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в узких лосинах доказала, что можно выглядеть молодо в любом возрасте