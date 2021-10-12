Известный комик и сценарист "Квартал 95" Александр Эллерт, который выиграл в первом сезоне шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной заговорил о счастье.

Как передает Politeka.net, Александр Эллерт прославился как победитель первого сезона шоу "Холостячка", где главной героиней была Ксения Мишина. После проекта у них закрутился роман, однако недавно стало известно, что они разорвали отношения. Недавно Эллерта и Мишину вновь "застукали" вместе.

Так, на этот раз Александр Эллерт опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На снимке счастливый победитель "Холостячки" в белой длинной рубашке и черных брюках идет на встречу к оператору. Свой образ он дополнил бежевым кардиганом на пуговицах и ярких кроссовках

"Только счастливые люди сделают эту страну счастливой! А потом и весь мир!

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Не помню, где я услышал эту фразу, но теперь живите и вы с ней)) Живите и счастливейте", - поделился радостью Эллерт.

Фанаты оставили кучу комментариев, где написали приятные слова для Александра Эллерта: "Как глаза горят, глаза счастливого человека, пусть так будет всегда", "Красава", "Счастливый Эллерт", "Идеальный", "Эллерт красавчик🔥❤️💚 счастья вам!!!", "От таких счастливых глаз мир точно станет намного счастливее", "Саша, чего все пишут что вы с Ксюшей обручились ?) Признавайтесь!".

"Ооо, теперь и я буду хоть в курсе)", - ответил поклоннице Александр Эллерт.

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