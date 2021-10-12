Звезда "Евровидения" солистка Go_A Катя Павленко показала, как развлекается в Италии

Как пишет Politeka.net, Катя Павленко с Go_A стала очень популярной после победы на нацотборе "Евровидения" и выступления на международном конкурсе, где зрители дали украинской группе второе место. Выступление на "Евровидении" группы посмотрели десятки миллионов людей в Ютуб. Катя продолжает творить, а также ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

В этот раз Катя показала, как гуляет по Неаполю, Италия. Звезда решила оседлать льва, чтобы сделать фото.

"Время кататься на льве", - написала Катя.

Фанаты поставили более 6 тысяч лайков и написали комментарии:

"Действительно, а чего нет", "Львица оседлала льва", "Вот это котик вырос", "Королева на льве. Что может быть лучше", "Это просто котик подрос", "Тогда тебе к нам. Во Львове рекордное количество (на каждом шагу). 4.5 тыс. Ждем покорительницу львов", “Екатерина Павленко из группы «Go_A» оседлала красавчика на отдыхе в Италии”.

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