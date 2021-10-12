Певица Оля Полякова, участница четвертого сезона "Танців з зірками", решила отправиться в салон, где обратилась к украинцам за модным советом.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова является успешной певицей. Звезда активно занимается творчеством, а последний сингл "Взрослая девочка", на который артистка сняла клип, набрал более 4 миллионов просмотров в Ютуб. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом сторис Оля показала, как сидела в салоне у стилиста. Полякова показала челку, которая уже лезла на глаза. После этого звезда убрала ее в стороны, показав вариант, когда можно отрастить волосы. Но в итоге Оля подумала, что нужно челку подстричь. В этот момент на фоне можно увидеть подкаченного стилиста в майке.

"Ну что, девочки, стрижем челку или вот так вот, отращиваем. Или стрижем. Думаю, что стрижем", - поделилась мыслями Оля Полякова в сторис, которое опубликовала в Инстаграм.

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