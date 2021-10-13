Украинская певица Надя Дорофеева, жена Владимира Дантеса, которая недавно набрала миллион подписчиков на Ютуб, показала эффективную тренировку с подружкой Ниной.

Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева является успешной отечественной певицей. Звезда сейчас строит активно сольную карьеру после распада группы "Время и Стекло". Сегодня певица в Инстаграм похвасталась, что получила золотую кнопку от Ютуб за миллион подписчиков.

Теперь Надя показала в Инстаграм, как провела тренировку с подружкой Ниной. Дорофеева была в топике и узких шортиках.

"Привет ребята, привет всем. Мы конечно же подождем пока Инстаграм будет включаться. Обычно он включается секунд, кажется, 30. Всем привет еще раз, ребят. Спасибо всем, кто там присоединился в прямой эфир. Рядом со мной стоит прекрасная Нина Радзиевская, с которой я треню с момента карантина", - поздоровалась Надя и рассказала о своем тренере.

"Тренировка. Показывают свою тренировку с Надей", - написала Дорофеева.

Фанаты посмотрели видео десятки тысяч раз и написали комментарии:

"В некоторых моментах было очень сложно, но вы так мотивируете, что не могла оставаться",

"Это просто огонь", "Девочки вы такие молодцы. Делала вместе с вами, было очень полезно!".

Напомним, Дорофеева изумила видом, надев рубашку под необычное платье

А еще Politeka сообщала, что Надя Дорофеева в кислотных мини-шортах игриво показала, как привлечь внимание

Также Politeka писала, что Дантес признался, почему он в долгу перед Дорофеевой



