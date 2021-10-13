Украинская певица, блогер и актриса Надя Дорофеева, жена артиста Владимира Дантеса, впервые рассказала об операции, которую ей пришлось перенести
Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева обратилась к украинкам на своей странице в Инстаграм.
«Я никогда не говорила вам о том, что на моей груди есть шрам.
Все это время я замазывала его тональным кремом, прятала под одеждой, маскировала всеми возможными способами… и только недавно приняла и полюбила. Этот шрам напоминает мне о том, что 4 года назад в моей жизни случилась фиброаденома и последующая операция по её удалению», - рассказала певица.
Фиброаденома является наиболее распространенным доброкачественным образованием в молочной железе.
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Дорофеева призвала женщин внимательно относиться к своему здоровью, и регулярно проходить обследования.
«Регулярные чек-апы суперважны, это наш шанс вовремя обнаружить проблему! На днях я была на ежегодном осмотре у своего маммолога, и вам напоминаю», - подчеркнула артистка.
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