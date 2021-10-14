Украинская актриса Ольга Сумская, Народная и Заслуженная артистка Украины, рассказала, что думает об участии солистки KAZKA в "Танцях з зірками".
Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская является популярной отечественной актрисой. Звезда снялась в десятках картин и продолжает плодотворно работать в театре и кино. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых кадрах, которые Ольга опубликовала в сторис, Сумская показала солистку KAZKA Александру Зарицкую. Певица была в платье-вышиванки и крутилась перед актрисой, показывая свой образ.
"Кто к нам пришел. Моя кошечка, болеем за тебя. Вчера посылала смски. Но какая форма, лебедушка, да кошечка. Еще несколько недель и ты будешь, не знаю, как Кухар", - сказала Сумская.
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"Не хочу как Кухар", - ответила Зарицкая.
"Удачи зайка", - подытожила разговор Ольга Сумская.
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