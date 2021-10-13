Ольга Сумская, которую признали Народной и Заслуженной артисткой Украины, показала двойника Верки Сердючки, записав несколько сторисов Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская является популярной украинской актрисой, которая радует своим творчеством более 30 лет. Звезда снялась в десятках картин и сыграла множество ролей в театре и не собирается останавливаться. В 2020 году Ольгу признали даже "Актрисой года" по версии Celebrity Award. Не забывает Сумская и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом сторис Ольга показала, актера, который играл двойника Верки Сердючки. Евгений, так зовут актера, с бородой и усами был в знаменитом костюме Сердючки и со звездой на голове.
"Женчик, честно, я в шоке. Друзья, посмотрите, какой подарочек я получила в крайний день. Брендированный. На, подержи. Сумская и блогеры. Любовь и блогеры. Я тронута", - сказала Ольга.
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"Спасибо сердечно за подарок в крайний день съемок", - написала Ольга.
Отметим, что картину "Любовь и блогеры" снимает Владимир Остапчук. Ольга Сумская получила в фильме одну из главных ролей, по которой она госпожа Тама - директриса клуба в городе Кагаплик.
Напомним, Сумская детально показала интерьер своей квартиры с золотыми кранами, мрамором и лестницей
А еще Politeka сообщала, что Сумская пообнималась с Остапчуком и проговорилась, есть ли она в новом сезоне "Маски"
Также Politeka писала, что Ольга Сумская в черном платье и сапогах похвасталась моложавым видом