Ольга Сумская, которую признали Народной и Заслуженной артисткой Украины, показала двойника Верки Сердючки, записав несколько сторисов Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская является популярной украинской актрисой, которая радует своим творчеством более 30 лет. Звезда снялась в десятках картин и сыграла множество ролей в театре и не собирается останавливаться. В 2020 году Ольгу признали даже "Актрисой года" по версии Celebrity Award. Не забывает Сумская и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом сторис Ольга показала, актера, который играл двойника Верки Сердючки. Евгений, так зовут актера, с бородой и усами был в знаменитом костюме Сердючки и со звездой на голове.

"Женчик, честно, я в шоке. Друзья, посмотрите, какой подарочек я получила в крайний день. Брендированный. На, подержи. Сумская и блогеры. Любовь и блогеры. Я тронута", - сказала Ольга.

"Спасибо сердечно за подарок в крайний день съемок", - написала Ольга.

Отметим, что картину "Любовь и блогеры" снимает Владимир Остапчук. Ольга Сумская получила в фильме одну из главных ролей, по которой она госпожа Тама - директриса клуба в городе Кагаплик.

Напомним, Сумская детально показала интерьер своей квартиры с золотыми кранами, мрамором и лестницей

А еще Politeka сообщала, что Сумская пообнималась с Остапчуком и проговорилась, есть ли она в новом сезоне "Маски"

Также Politeka писала, что Ольга Сумская в черном платье и сапогах похвасталась моложавым видом



