Известный украинский телеведущий Игорь Кондратюк создал петицию о запрете российских артистов в Украине, и похвастался количеством собранных голосов.

Игорь Кондратюк рассказал, что создал петицию о запрете выступлений российских артистов в Украине, передает Politeka.net. По словам телеведущего, документ собрал нужное количество голосов - 25 тысяч.

"Моя петиция набрала необходимое количество голосов - 25000. Всем, кто поставил свою подпись - спасибо за понимание моей позиции! 🤝 Ждем ответа Президента Зеленского ☝️✌️", - написал Кондратюк в своем Инстаграм.

Почти за сутки публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев. Примечательно, что многие раскритиковали идею Игоря Кондратюка, и жестко "атаковали" его в комментариях:

"А моя бабушка называла вас умным человеком) извините, конечно, но считаю это абсурдом", "Кондратюку нравится разжигать страсти! Сидел бы себе и рекламировал дальше " промчик-цины горобчик" (стыдоба!). Так нет же, неймется человеку - жаба давит!", "Действительно. Все беды от того, что приезжает Машина Времени, Гребенщиков, ДДТ. (кстати, музыканты, не выступающие в Крыму из принципа и люди, которые любят и поддерживают Украину )🤔. Вот бы их запретить!!!", "Игорь, интересно почему вы такой обозленный человек????".

Напомним, Кондратюк из "Х-Фактора" и "Караоке на Майдане" поиздевался над украинцами, покинув страну

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