Пятую неделю подряд реалити-шоу "Эксы" с ведущими Александром Педаном и Натальей Ежовой будоражит зрителей, показывая изнанку отношений.

На официальной страничке "Эксов" в Инстаграм опубликовали фото пары, покинувшей шоу на этой неделе, передает Politeka.net.

Пятый эфир был посвящен интимным откровениям и всему, что связано с этой составляющей отношений. В номинации оказались две пары: ведущие и участники единогласно проголосавали против одной из них - Дениса Ходаковского и Марии Красносельской.

Пара провалила испытание.

"С самого начала проекта Маша постоянно требовала от Дениса то, что ей нужно, просто совершенно разными способами", - уверена Ежова, которая не заметила в их паре никаких позитивных сдвигов за столько дней.

Педан тоже признался, что чувствовал, что проживает «день сурка».

Пользователи с энтузиазмом обсуждают вылет Дениса и Маши:

"Слава богу, а то эта девка задолбала со своей маленькой девочкой..."

"Давно пора... еще на 2 эфире"

"Как по мне эта пара без эмоций, не решали свои проблемы вообще... Жаль"

"Я надеюсь, следующие будут пара Илоны, очень неприятно смотреть на их пару"

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