Певица и актриса Дженнифер Лопес, которая недавно вернулась к своему бывшему - Бену Аффлеку, показала невероятный образ на радость фанатов.

Как пишет Politeka.net, Дженнифер Лопес является одной из самых известных в мире актрис и певиц. Звезда вошла в десятку Форбс, как самая высокооплачиваемая актриса. Звезда была помолвлена с экс-бейсболистом Алексом Родригесом, но недавно разорвала помолвку и вернулась к своему бывшему - Бену Аффлеку, с которым встречалась в начале двухтысячных. За Дженнифер следят десятки миллионов фанатов в Инстаграм. Люди настолько любят актрису, что заводят фан-странички звезды.

Так, на одной из них появились новые фото Лопес. Звезда была в узком боди, а сверху накинула прозрачную сеточку. В подборке было несколько снимков, на которых лопес показала себя во всей красе.

Фанаты поставили сотни лайков и не писали комментарии.

Напомним, Дженнифер Лопес в платье из одной сеточки без стеснения показала свои изгибы

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