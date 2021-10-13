Известная актриса Ксения Мишина в стильном образе, которая стала судьей шоу "Україна має талант" поделилась кадрами со съемочной площадки.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса Ксения Мишина, которая стала судьей нового сезона шоу "Україна має талант", поделилась в сети кадрами со съемочной площадки проекта. Оказалось, что для эфира в этот раз звезда выбрала довольно неординарный наряд.

Как видно на кадрах, которые Ксения выложила в Instagram-сторис, она пришла на эфир в интересном ярко-розовом платье-пиджаке, которое на талии обвито узки темным корсетом с блестящей бахромой. На ногах актрисы тонкие темные колготки с интересным узором и высокие босоножки. Ее волосы распущены в красивой укладке, а на лице яркий макияж и уверенный вид.

На оном из кадров Мишина сидит у гримера и прихорашивается перед выходом в студию. Затем она шагает по съемочной площадке, демонстрируя свой образ в полный рост. А в конце Ксения вместе с другими судьями – Евгением Котом и Сергеем Притулой – сидят за столиком и что-то обсуждают.

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