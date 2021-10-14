Знаменитая 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес привыкла показывать на красной дорожке необычные и яркие образы с дизайнерскими платьями, однако в реальной жизни звезда предпочитает спортивный стиль.

Дженнифер Лопес за долгие годы своей карьеры не раз показывала на прогулках, почему она в хорошей форме. Выходя из спортзала, звезда будоражит фанатов подтянутой фигурой и спортивным стилем.

Причем на прогулках Дженнифер появляется в не менее открытых образах. В особенности это касается любви Лопес к коротким топикам и лосинам от популярных дизайнеров. У звезды даже есть своя коллекция образов для таких прогулок.

Как можно заметить на фото, представленных на фан-аккаунтах, артистка может похвастаться плоским животом не просто так.

«Она очень хороша и знает это🔥; Самая прекрасная женщина, красотка ВАУ; Представьте, что вы не лев; а как по мне настоящая львица: Сама от себя кайфует; Нет, вы только посмотрите на этот живот!; Фантастическая девочка! 😊😊; Отлично выглядит, Джло ❤️; Красивое отражение».

Мы также писали, Дженнифер Лопес решила не просто показать поклонникам, что выглядит на двадцать лет моложе не просто так. Она даже запустила собственный бренд косметики, для которого постоянно устраивает съемки.

Центральными образами Дженнифер всегда остаются простые луки, которые бы не отвлекали от ее лица. Чтобы обратить внимание именно на кожу, артистка использует все возможные ухищрения и нередко использует блеск.

Напомним, Дженнифер Лопес не постыдилась блеснуть формами в сияющем белье

Как сообщала Politeka, Лопес в маленьком топике эффектно прогулялась с Аффлеком на летнем свидании

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в узких лосинах доказала, что можно выглядеть молодо в любом возрасте