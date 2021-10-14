Известный американский актер Том Круз появился на мероприятии и удивил своим видом поклонников.

Как передает Politeka.net, Том Круз является известным американским актером. Он сыграл во множестве кинопроектов, из которых самым известным является Миссия Невыполнима с ним в главной роли.

Так, на этот раз на одном из фак-аккаунтов актера появились новые фото. На кадрах Том Круз появился на одной из игр по баскетболу.

"Том Круз вновь решил пошалить и вколоть себе ботокс.



Вчера актер был замечен на одной из игр по бейсболу", - сообщили на аккаунте.

Поклонники оставили множество комментариев, где заметили его изменения и заподозрили в том, что он сделал себе инъекции красоты: "Ну, поел пончиков человек, с кем не бывает! А вы сразу ботокс", "Ну что сразу ботокс, может он просто бухал неделю..?", "Может его пчелы покусали?", "После каникул у бабушки, не иначе😂😂😂 Поправился", "Хорошо, что написали кто это🙃 так бы и не узнала", "Как пчелы покусали. Никому не хочется стареть, а звездам тем более", "Надеюсь это стухнет. Раньше мне больше нравилось. И вообще он мой любимый актёр, не хочу, чтоб он переборщил и испортил себя".

Ранее сообщалось, Дженнифер Лопес в пылких объятиях Бена Аффлека не стала скрывать чувств на красной дорожке: фото

Также, юная дочь Моники Беллуччи пленила видом в розовом платье на подиуме: "Способна затмить мать"

Politeka рассказывала, Тимоти Шаламе из "Дюны" впервые показал себя в образе Вилли Вонки: "Джонни Депп лучше"



