Известная артистка и жена популярного продюсера Потапа (Алексея Потапенко) Настя Каменских показала задорный танец, засветив поклонникам свой новый оригинальный образ в шелковом наряде.
Популярная исполнительница за время отпуска успела отснять много материалов для поклонников. Поскольку Настя увлечена активным ведением профилей в Инстаграм и Тик-Ток, она часто выкладывает довольно непривычные ролики.
К тому же Каменских нравится дурачиться на камеру и показывать разные образы перед поклонниками. Чаще всего звезда хвастается нарядами во время дурашливых танцев. В этот раз в синем шелковом платье Настя покружилась перед объективом.
Короткая длина наряда и пышная прическа с ярким макияжем хорошо сочетались между собой, а задорные движения сразу придали Насте уверенности. Звезда не стала скрывать и фигуру, показав себя вблизи.
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Также Настя опубликовала на своей странице в Инстаграм несколько новых фото. На снимке счастливая Настя Каменских позирует возле музея.
"Толедо оказался совсем не таким, как ты себе его представляешь по картинкам из гугла. Он ещё интереснее и красивее. Архитектура восхищает, а энергия города обнимает спокойствием и величием. Напишите, кто был, ваши впечатления", - обратилась к украинцами Настя Каменских.
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