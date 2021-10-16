Украинская певица, блогер и актриса Надя Дорофеева, жена артиста Владимира Дантеса, показала смелый образ современной невесты на промо-фото к своей новой композиции, что записала вместе с известным певцом.
Как стало известно пару дней назад, Надя Дорофеева совместо с популярным исполнителем Скриптонитом выпустили новую песню "Невеста". Артисты планируют поддержать ее клипом, режиссером которого станет Таня Муиньо.
Однако пока композиция вышла без видеоряда, артисты решили подогреть интригу и снялись в фотосессии для привлечения внимания. В образе кокетки-невесты Надя была сама на себя непохожа. К тому же, ее образ в прозрачном свадебном платье сразил фанатов.
К слову, это не первая совместная работа артистов. Ранее их прошлый фит "Не забирай меня с пати" и оказался одной из лучших песен в альбоме Скриптонита и был очень популярен.
Пугачева с Орбакайте отожгли на вечеринке у Баскова, Галкин все снял на камеру: «Алла не меняется!»
Скандал на "Мастер Шеф", Хименес-Браво вывел участницу-плутовку на чистую воду: "Это было отвратительное решение"
"Мастер Шеф" Мартыновская после селедки под шубой выдала улучшенный вариант "Мимозы": "Это прекрасно!"
Солистка KAZKA Зарицкая застала Дикусара и Харлан врасплох на диване: "Как называется эта поза?"
Судьи "Мастер Шеф" Мартыновская и Ярославский объявили о событии, которое все ждали: "Наконец"
«слишком хороши ❤️; нет!; Это точно наша Надя?; И мне кажется перебор 👑⚛️; Это Фемида в кружевах ?; Откуда ведут тебя ноги? Почему тебя не спрятали..❤️», - пишут в сети.
Также на днях Надя порадовала фанатов новым постом. Звезда также продемонстрировала необычный аутфит.
«Инста вчера просто открывала для меня Reels☺️🔥 Ищите видео в моих сториз и своей ленте!» - написала в соцсети экс-солистка группы «Время и Стекло».
Этот пост Надя сопроводила серией своих снимков. Позировала исполнительница в коричневом боди с откровенным декольте и бежевых брюкках-клеш. Свои темные длинные волосы Дорофеева оставила распущенными.
Напомним, Дорофеева изумила видом, надев рубашку под необычное платье
А еще Politeka сообщала, что Надя Дорофеева в кислотных мини-шортах игриво показала, как привлечь внимание
Также Politeka писала, что Дантес признался, почему он в долгу перед Дорофеевой