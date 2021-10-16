Украинская певица, блогер и актриса Надя Дорофеева, жена артиста Владимира Дантеса, показала смелый образ современной невесты на промо-фото к своей новой композиции, что записала вместе с известным певцом.

Как стало известно пару дней назад, Надя Дорофеева совместо с популярным исполнителем Скриптонитом выпустили новую песню "Невеста". Артисты планируют поддержать ее клипом, режиссером которого станет Таня Муиньо.

Однако пока композиция вышла без видеоряда, артисты решили подогреть интригу и снялись в фотосессии для привлечения внимания. В образе кокетки-невесты Надя была сама на себя непохожа. К тому же, ее образ в прозрачном свадебном платье сразил фанатов.

К слову, это не первая совместная работа артистов. Ранее их прошлый фит "Не забирай меня с пати" и оказался одной из лучших песен в альбоме Скриптонита и был очень популярен.

«слишком хороши ❤️; нет!; Это точно наша Надя?; И мне кажется перебор 👑⚛️; Это Фемида в кружевах ?; Откуда ведут тебя ноги? Почему тебя не спрятали..❤️», - пишут в сети.

Также на днях Надя порадовала фанатов новым постом. Звезда также продемонстрировала необычный аутфит.

«Инста вчера просто открывала для меня Reels☺️🔥 Ищите видео в моих сториз и своей ленте!» - написала в соцсети экс-солистка группы «Время и Стекло».

Этот пост Надя сопроводила серией своих снимков. Позировала исполнительница в коричневом боди с откровенным декольте и бежевых брюкках-клеш. Свои темные длинные волосы Дорофеева оставила распущенными.

Напомним, Дорофеева изумила видом, надев рубашку под необычное платье

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