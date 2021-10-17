Известная украинская певица и модель Даша Астафьева часто показывает модные кадры из новых фотосессий, которые удивляют фанатов из-за смелости образов.
Даша Астафьева начала давно принимать участие в модельных съемках и привыкла показывать себя в довольно смелых и необычных нарядах. В частности, нередко Даша надевает маленькие платья, черные боди или костюмы с открытыми элементами. К примеру, в брючном костюме без блузы она выглядела очень кокетливо.
«Женщина муза» - обратился фотограф, отмечая профиль Астафьевой в Инстаграм.
Пользователи сети тут же принялись отвечать на увиденное:
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«Шикарно; вы такая талантливая👏; Шикарно🔥 Как круто 😍; Даша прекрасна и фото очень красивые ❤️; как талантливо; Боже, это очень💔; прекрасна🖤; Вау!😍; Украинская Беллуччи❤️; Крутой у вас тандем вышел!; Как сильно!! И глубоко; Где можно увидеть без цензуры?».
Ранее Даша показала, как позирует на причале с удочкой в руках. К слову, в своих интервью певица не раз говорила о том, что рыбалка ее хобби, так что теперь похоже решила соединить два своих увлечения – рыбалку и откровенную фотосессию.
Перед камерой звезда позирует в узком черном боди, на ее руках длинные темные перчатки, а на ногах соблазнительные чулки.
Напомним, Астафьева пленила томным видом у бассейна в миниатюрном боди: фото.
Как сообщала Politeka, Астафьева в одном боди и чулках устроила "пожар" на рыбалке: "Бедные мужики".
Также Politeka писала, что Астафьева без верха покрасовалась роскошной фигурой: "Похожа на Монику Беллуччи".