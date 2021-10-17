Украинская певица, блогер и актриса Надя Дорофеева, экс-участница группы "Время и стекло", показала, как проводит время в Турции в середине октября.

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу певицы в Инстаграм.

Похоже, что Дорофеева, которая сейчас активно строит сольную карьеру, решила совместить выступление и отдых в солнечной стране.

В частности Дорофеева сумела найти время для йоги.

«Спасибо большое за практику, когда она была так необходима. Все неслучайно», - отметила певица.

Также Надя Дорофеева, показала, как лежит на шезлонге, укрывшись с головой полотенцем.

«Да что вы знаете об отдыхе», - подписала она фото.

Ранее Дорофеева пожаловалась на погоду в Турции, показав забавное фото.

Также в Турции Дорофеева встретила украинского певца, учасника шоу «X-Фактор» Антона Вельбоя, известного как Wellboy.

Напомним, муж Дорофеевой Дантес после пародии на Тину Кароль обзавелся очаровательными кудрями.

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