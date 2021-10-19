Поклонники шоу "Холостячка" после вылета с проекта полицейского Александра Борзенко ломают голову, кого же Злата выгонит следующим.

Как сообщает Politeka.net, в прошлом выпуске шоу "Холостячка" покинул руководитель патрульной полиции Кременчуга Александр Борзенко. Теперь зрители строят догадки, кого Злата Огневич выгонит с проекта следующим.

На фан-странице в Instagram, посвященной реалити шоу "Холостячка" опубликовали фотоколлаж, на котором есть главная героиня Злата Огневич и участник шоу Влад Ясько.

"Как думаете, Владислав и Злата подходят друг другу?", - говорится в подписи к коллажу. В ответ на это в комментариях к публикации началась бурная дискуссия, зрители считают, что именно Влад может в скором времени покинуть проект.

"Вообще непонятно что этот молодой человек делает на этом шоу", "Как друзья, не более того", "Это платье ей подходит намного больше, чем Влад", "Что он там делает так долго?", "Вообще не подходят друг другу", "Нет конечно!", "Следующий на вылет", "Конечно же нет", "Нет", - пишут в комментариях.

Напомним, "Холостячка" Огневич попала в неловкую ситуацию из-за поступка ухажера: "Это было очень неожиданно!".

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