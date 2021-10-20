Полуфиналистка «Голосу країни», а также судья проекта "Співають всі" певица Мила Нитич (Людмила Нитичук) покуражилась перед камерой, заставив фанатов замереть от восторга.

31-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, на которых показала результат своего сотрудничества с одной из академий красоты, передает Politeka.net.

Мила примерила черное кружевное бюстье, накинув на плечи пиджак. Певица с пышной укладкой и броским макияжем с акцентом на глаза покрутилась перед камерой, показав себя с лучших ракурсов. При этом кадры она положила на музыку - свою песню "Загубила".

"Как просил он все забыть

Как просил он не любить

Но не могу, я не могу, сердце свое заставлять.

Потеряла, потеряла

Я к сердцу его тропу

Потеряла, потеряла

Сердца своего половину", - пела Нитич за кадром, пока красовалась в роскошном белье.

"Работать со звездами больше удовольствие", - подытожили ее коллеги по съемке.

Отметим, Мила Нитич начала стремительно подниматься по карьерной лестнице, когда в 2008 году отправилась в Киев на проект "Караоке на Майдане". После чего, благодаря своем таланту и поддержке зрителей, стала участницей телепроекта "Шанс". В 2020-м году певица приняла участие в "Голосі країни" и стала полуфиналисткой. А в 2021-м ее пригласили в сотню судей талант-шоу "Співають всі".

Напомним, Мила Нитич из "Голосу країни" сделала громкое признание об участии в шоу "Співають всі"

А еще Politeka сообщала, что экс-участница "Голосу країни" Мила Нитич сообщила о взрывах в центре Киева

Также Politeka писала, что Мила Нитич после конфликта с Поляковой высказалась о Могилевской