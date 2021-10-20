Юморист и актер "Дизель шоу" Евгений Сморигин рассказал в интервью для "Зіркового шляху", что случилось с ним, когда катался на велосипеде.

Как пишет Politeka.net, Евгений Сморигин является успешным украинским актером, начав свою карьеру в юморе с команды КВН "ЧП". Сейчас юморист играет в "Дизель шоу", а также снимается в фильмах. Сморигин успел засветится во многих фильмах и продолжает работать.

В новом Интервью, которое Евгений дал для "Зіркового шляху", актер рассказал, как катался на велосипеде.

"Еду, лето, и едет икарус параллельно мне. Он переполненный был. Очень много людей, было может пять вечера, из работы ехали. И он едет 20-30 км/ч, а для меня (на велосипеде, - прим. ред.), это ууух. И люди смотрят. А я еду, еду и тут на этой скорости автобус поворачивает. И что-то бух-бух-бух. Открываю глаза, вот тут вот икарус (сверху актера, - прим. ред.), дно икаруса. Я смотрю, вот тут вот след от протектора (на одежде, - прим. ред.) от икаруса. Выходит, я упал и вот так вот проехало колесо вдоль моего тела. И я в семь лет осознаал в первый раз, что это же я мог... Настолько близко был от смерти. Ого, как быстро все может закончится", - рассказал Евгений.

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